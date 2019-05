«Minu vaba riik» tõmbab endssse väliskülalisi

Tedre sõnul on külastajatele suurt huvi pakkunud just Eesti kodude maketid, mis annavad kiire ja armsa ülevaate sellest, kuidas viimase saja aasta jooksul on muutunud meie kodude sisemus. «Ülevaade algab 19. sajandi alguse linnamajast ja mulgi häärberi elutoast, kust saab edasi minna 1930. aastate linnaelamusse. Nõukogude perioodist on välja toodud aga korter nn hruštšovkas ning makettide rea lõpetab kaasaegne avatud planeeringuga kodu. Maketid on tõetruud ja detailirohked, pakkudes palju äratundmis- või avastamisrõõmu,» kirjeldas Tedre. Ta lisas, et väliskülalised on imestunult avastanud, et ka neil oli mõnekümne aasta eest sarnaseid eluolu tarbeid, mis on seeläbi näidanud, et Eesti kodud on ajalooliselt olnud nn rahvusvahelised kodud, kuigi eestlased seda ise ehk nii ei näe.