1914. aasta põuane suvi: subtiitritega sõjaootus

See aga, et Pedajas ei ole seda kuidagi eriliselt fookusse tõstnud, ei tähenda, et ta hoiduks poliitilisest hoiakust, vaid lihtsalt näidend ise ei ole selleks kirjutatud. Kuigi jah, hea tekst võimaldab endasse erinevaid maailmu sisse lugeda: meenub, et Ingo Normeti 1993. aasta lavastuse puhul räägiti koguni sellest, et 1980ndatel kirjutatud näidend ennustanud Eesti taasiseseisvumist.