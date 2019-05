Stiiliparoodia meistriklass

Stiiliparoodia on kirjandusliku huumori kõrgeim klass, sest see käib üsna täpselt määratletud mängureeglite piires ega pea olema lugejale mitte üksnes tabav ja äratuntav, vaid ka koomiline.

See kaugeltki mitte lõplik nimekiri on saanud nüüd väärika täienduse Toomas Kalli uue raamatuna, mis kannab pealkirja «Paunvere lõpp» ning alapealkirja «Kuidas eesti kirjanikud «Kevadet» kirjutaksid». Lutsust ja «Kevadest» – keda on parodeeritud niigi küll – huvitab teda hoopis rohkem oma kaasaegsete kirjanike parodeerimine. Neid on raamatus 26, Jaan Krossist ja Lennart Merist kuni Lauri Sommeri ja Mehis Heinsaareni.