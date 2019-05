«Tahkuna Briis» tuleb jälle, parem kui varem

«Nagu ikka, nii on ka see aasta tunne, et festival tuleb parem kui eelmine,» ütleb peakorraldaja Tõnu Laasi. Pole ka ime: esinejate nimekiri on küll lühike, kuid pakub meeliülendavat kogemust igale alternatiivmuusikaga sina peal olijale. «Eks me püüame oma asja ajada järjest professionaalsemalt, säilitades seda intiimset õhkkonda, mis meile endale meeldib. Loodame, et oleme taas suutnud selle kesktee leida.»