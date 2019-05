Mitmekihline Andres Koort

Kuidas ühte Koorti pilti kirjeldada? Need on faktuurid, maastikud. Ühekorrga nii päris- kui ka mõttemaastikud. Küll plätserdab ta suurele lõuendile Hiiumaa adru ja värvib seda veidi üle… Küll loob miskit muud karjamaiset, mida on ilmselt tüki aega vaadelnud… Meenub, kuidas Edvard Munch võis oma piltidele teha hobusearstimist ja viia need õue ilmastiku kätte laagerduma.

Kuigi Koort on läbi aastate jäänud kindlaks oma koloriidile – need pruunid ja tumesinised ning -punased püsivad mul peas – on reljeefsete faktuuride maastikele mu meelest lisandunud piltidele kihistusi. Need kihid on ilmselt Koorti enda elu kihid. Lihtsalt öeldes on pildid läinud peenemaks, kuigi olid ennegi esteetiliselt par excellance. Võib-olla seisus kohustab. Nimi kohustab.

Nii, nagu kunagi küsisin Doris Karevalt, kuhu on tal edasi minna, kas pole juba sein ees, nii on mul sama tunne Andres Koortiga – ta oleks nagu valmis saanud. Samas – kui keegi on oma kunsttüki selgeks saanud, ei taha me ju muud, kui et ta teeks sedasama asja ikka edasi.

Seda on ju huvitav jälgida, kuidas kunstniku oeuvre’i lisanduvad uuenevad pisikesed nüansid. Minu meelest jõuavad pea kõik klassikud mingise lihtsusse. Peeter Mudist, Leonhard Lapin, Jaan Koort samamoodi. Miski kunstitõde puhastub välja. Käekiri, koloriit… Tõtt öelda on selles reeglis ka erandeid. Näiteks Merike Estna või Jaan Toomik peavad väsimatult uuenema. Ometi on nad ikkagi alati äratuntavad oma olemuses.

Kui Andres Koort tahaks uueneda, peaks ta ilmselt geograafilist asukohta muutma, sest ta piltide ees on juba aastaid Hiiumaa. Aga ega saa Koorti sundida Hiiumaalt ära kolima kuhugi Püreneedesse, kus ta ilmselt puistaks lõuendile kiviklibu ja muud, mis sealt leida on.

Andres Koort «MURMUR». Autoritehnika. 2017 FOTO: Repro

Värv on ju tehtud värvimullast ja Koort teeb selle meile väga selgeks. Ta läheb tagasi põhiväärtuste juurde. Back to basics, kõlagu see pealegi kulunult.

Kuna Koort saab kohe-kohe 50 aastat vanaks, siis on aimata, et mees on teinud vahekokkuvõtte (või vahespurdi) ja pannud endast välja, mis välja panna on. Neid Koorti vahekihte näeb paremini siis, kui vaadata ta töid pikema lõikes (nagu muidugi kõigi puhul).

Selleks võiks võtta pihku äsja ilmunud Koorti monograafilise trükise. No on sealt leida nii puukoort kui merepinda… ometi jääb tonaalsus alati lähedaseks. Kas tonaalsus midagi ka kõneleb? Minu meelest kõneleb melanhooliast ja igatsusest lõpmatuse järele. Koort on vägagi eestlaslik. Nigu miski pilti pandud Tammsaare, kes põeb, et ei viitsi soid kuivendada.

Mulle avaldas kunagi väga sügavat muljet, kui Koorti kodus nägin miskeid uuri skulptuure. «Mis see on sul siin Jaan Koort või?» uurisin.

«Nojah.»

«Kust sa ta ära sikutasid.»