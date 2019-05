Eesti Muusika Päevadele paneb lõppakordi põnev ühendkontsert

Eesti Muusika Päevade kunstilise juhi Märt-Matis Lille sõnul on Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Filharmoonia Eesti ühed olulisemad muusikakollektiivid, mis annavad festivalile uhke lõppakordi. «Väljaspool meie piire on mõlemast kollektiivist kujunenud omamoodi Eesti nüüdismuusika ja laiemas plaanis Eesti kultuuri visiitkaardid,» märkis Lill.

Festivali ajal on nii Filharmoonia kammerkoori kui ka Tallinna Filharmoonia andnud kontserte puupüsti täis saalidele, mis tekitasid väliskülalistes Lille sõnul ülivõrdelisi vastukajasid. «Asjaolu, et mõlemad kollektiivid lõppkontserdiks oma jõud ühendavad, annab selle tohutu geograafilise haarde ja uskumatu mahuga festivali jaoks tõeliselt väärilise ning eriliselt piduliku ja uhke lõppakordi,» lisas Lill.

Eesti Muusika Päevade teise kunstilise juhi Timo Steineri sõnul paneb Filharmoonia kammerkoor festivali teemale «Läbi laulude metsa» sümboolse punkti. «Helide metsa lisab pidulikkust ja tihedust Tallinna Kammerorkester. Kontsert on eriilmeline ka seetõttu, et mõlemad kollektiivid esinevad nii iseseisvalt kui koostööna. Eriti hea meel, et lisaks selleaastasele festivalile juba tavaks saanud maailma uue muusika ettekannetele kuuleme Eesti uue muusika klassikat Galina Grigorjevalt, Lepo Sumeralt, Ester Mägilt ja Tarmo Lepikult,» märkis Steiner.