Boots Riley kirjutatud ja lavastatud «Vabandust, et tülitan» on kahtlemata väärtfilm. See on üks lõikavamaid ja ägedamaid satiire, mida ma viimasel ajal näinud olen. Tegu on filmiga, mis on korraga naljakas, stiilne, sünge ja ühtlasi mõtlema panev. Otsekohene, ent samas ka nüansseeritud. Võimas.