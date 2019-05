Tuleb vestlusõhtu kasutuks muutunud arhitektuuri teemal

Vestluse üheks lähtepunktiks on fakt, et Eestis on valdasid, kus iga inimese kohta on kuni kuus hoonet. Tohutu hoonete ballast toob kahaneva elanikkonna valguses teravalt esile küsimuse, mida nendega peale hakata. Sellest tulenevalt võetakse vestlusõhtul fookusesse Gordon Matta-Clarki oskus sotsiaalselt ja majanduslikult keerulistes olukordades keskkonnaga tegeledes leiutada uusi tundlikke ja mitmekülgseid lähenemisi. Tema meetoditel oli harukordselt mõjus kunsti mõõde, mis viis kunsti mõju keskkonda, kus seda varem polnud.