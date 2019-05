Vikerkaar loeb. Kas kunst ongi, kullakesed, elu?

Kui Kumus jalutades vaadelda piltide asemel hoopis nende vaatlejaid, võib märgata, kuidas turistid elavnevad, jõudes püsiekspositsiooni näideteni stalinlikust maalikunstist. Eestisse istutati sotsrealism küll alles 1940. aastatel, juba valmiskujul, ilma selle dramaatilise eelloota, aga neissegi optimistlikult süžeestatud piltidesse on talletunud mingi deemonlik energia. Need on jubedamad kui teadlikult õudust taotlevad dekadentlikud pildid kõrvalsaalis. Pealispinnal on sotsrealistlikud maalid küll helged, alates juba heledast koloriidist nagu värvifotodel, kuid nendes peatatud aeg pakitseb pingest. Selle tajumine sõltub muidugi ka ajalooteadmistest, mille vaataja saali kaasa võtab.