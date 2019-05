Filmiarvustus «Pokémon: detektiiv Pikachu»: inimese ja Pokémoni pika sõpruse lugu

Olen üks nendest, kes kuumal suvel 2016 mängurite armeega ühines ja senini hulgun tänavatel Pokémone jahtides. Lõpplevelist, 40st on puudu veel 1,5. Jah, see on sõltuvus, aga parem kui mitmedki teised. See sõltuvus viib õue jalutama, viib suurtele raididele, kus näed, et mängureid on igas vanuses, igast rahvusest. Pokémonid ühendavad, lahutavad meelt ja on niisama nunnud (või siis mitte nii väga, vabandust, Lickilicky). Aga kuna suur hulk 2016. aastal alustanud mängijaid on jõudnud juba hetkel olemas olevale lõpplevelile ja saavad mängurõõmu vaid raididest ja väljakutsetest, samas kuidagi oleks ju tarvis meelitada rahvast kaubamärki tarbima, siis aitab alati üks hea film.