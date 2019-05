Reede/laupäeva õhtu. Suure, ajahambast kaunikesti näritud maja ees lookleb pikk elevust täis järjekord. Kõlab meeleolukas jutusumin ja näha on veelgi saabuvaid inimesi. Kõigil on üks eesmärk: pääseda sellesse kivimürakast majja, kust kostavad välja madalad bassikõminad. Sees ootab meeliülendav visuaal: seinad on kaetud pilkupüüdvate värvikirevate kujundite voolava vaheldumisega.