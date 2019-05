Muusika, mis mõjub seedimisele hästi

Gilles Deleuze’il on raamat pealkirjaga „Erinevus ja kordus“. Selles liinis saame jätkata ka USA drone-metal-duoga (Stephen O’Malley ja Greg Anderson) Sunn O))), kellel ilmus just uus plaat „Life Metal“ ja ühtlasi saabus ka teade, et nad esinevad oktoobris Tallinnas. Seda kontserti ma ootan, sest olen kuulnud nende live’idest palju head, aga ise pole näinud. Erik Morna kirjutas FBs, kuidas nende live on olnud tema elu parimaid, pärast seda seisnud ta lihtsalt tardununa lava ees ega pannud tähelegi, et muu rahvas oli juba minema läinud. Ka on Sunn O))) kontsertide kohta räägitud omamoodi hirmulugusid, kuidas sagedused on seal nii madalad, et on esinenud juhtumeid, kus inimestel on seal vastu tahtmist kaka püksi tulnud.