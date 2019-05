Keraamilised tussud õitsevad Veneetsias

Näitus pühitseti sisse avamisrituaaliga, mille autorid on Roman Lemberg, Michael Kleine, Michiko Takahashi, Carola Caggiano. Etendus oli inspireeritud antiikaja maagilistest rituaalidest. Sarnaselt Kreeka-Rooma pärimuse sibülladele esitatakse palveid ja laule, et anda elu Lemsalu installatsioonile. Kõlasid trummid ja orelimuusika ning kunstnikud lõid Veneetsia linnast inspireeritud helimaastiku, kus loksuvad lained ja põrisevad mootorpaadid.

Kris Lemsalu «Birth V - Hi and Bye». FOTO: Kent Märjamaa/Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Avamisele järgnes Balti pidu Oficine 800-s, mis osutus nii menukaks, et tunglemine ukse taga ei vaibunud enne peo lõppu. Esinejateks olid Eesti, Läti ja Leedu artistid: Regret (EE), Domenique Dumont (LV), Žygimantas Kudirka (LT) ja DJ-d Kaspars Groševs (LV), Kristopher Luigend (EE), Raul Saaremets (EE), Try My Love (LT).

Kris Lemsalu näitus «Birth V –Hi and Bye» Eesti paviljon 58. Veneetsia biennaalil

Giudecca 211, 30133 Veneetsia

Avatud: 11. mai – 24. november 2019

teisipäev – pühapäev 10 – 18

«Sügaval ürgses mudas moodustus kogemata üks elukas,» kirjutab näituse üks kuraatoritest, Andrew Berardini, «See ei pruukinud olla esimene elukraksatus süvaookeanis, kuid sellest esmasest loovusalgest voolas välja kogu meile teadaolev elu. Sest elu algab tihti kusagil niiskes ja soojas, lämmatavas ja venivas. Kõigi meie sees on karjuvalt kuum sünnisegadus: alates sügelevast ihast kuni libeda suguühteni.

Kris Lemsalu «Birth V - Hi and Bye». FOTO: Kent Märjamaa/Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Me oleme siin kunstnik Kris Lemsalu skulptuuride ja teoste pärast, mille ta on teinud Eesti paviljoni jaoks Veneetsia biennaalil. Sünd, elu ja surm põimuvad tema nägemuses üheks võimsaks monumendiks, kust võrsuvad värviküllased portselanvulvad, milleni küünitavad sada avali kätepaari. On loomulik, et Krisi tootem ilmub meile Veneetsias – kohas, kus elu takerdub vulisevatesse kanalitesse ja kus vesi, mis tegi selle linna võimalikuks, neelab selle kord ühe sõõmuga koos kõigi kirikute ja sildadega. Mitte mullast, vaid veest oled sa võetud ja veeks pead sa saama. Esimene elusolend ujus veest välja, viimane hüppab sinna pea ees sisse.»

Kris Lemsalu on sündinud 1985. aastal Tallinnas ning elab ja töötab Viinis ja Tallinnas. Ta loob erinevaid meediumeid ja ootamatuid materjale kombineerivaid skulptuure, installatsioone ja performance’eid. Viimasel ajal on Kris Lemsalu osalenud näitustel Londonis Goldsmiths CCAs (2018), Secessionis Viinis (2018), Performa 17 biennaalil New Yorgis (2017), DRAFi performance'ite õhtul Londonis (2017), Bunshitu galeriis Tokyos (2015), Ferdinand Bauman galeriis Prahas (2015). Lemsalu esindavad galeriid Temnikova & Kasela Tallinnas ja Koppe Astner Glasgow's. Kris Lemsalu loomingut on tunnustatud 2018. aasta riikliku kultuuripreemiaga ja presidendi noore kultuuritegelase preemiaga.

Lemsalu kutsus näitusega töötama rahvusvahelise seltskonna kirjutajaid, kunstnikke ja kuraatoreid, nende seas Andrew Berardini, Tamara Luuk, Irene Campolmi ja Sarah Lucas. Andrew Berardini (1982, elab Los Angeleses) on kuraator ja kunstikriitik, kes kirjutab peamistele rahvusvahelistele kunstiväljaannetele ning on lõpetamas raamatut sellest, kuidas olla ebaprofessionaalne kunstnik. Tamara Luuk (1952, elab Tallinnas) on Tallinna Kunstihoone kaasaegse kunsti kuraator ja Kris Lemsalu kauaaegne kaasamõtleja, kes 2016. aastal kureeris Lemsalu ja Tiit Pääsukese ühisnäituse «Kaunitar ja koletis». Irene Campolmi (1987, elab Kopenhaagenis) on Itaalia päritolu kuraator, kelle peamine huvi on performatiivne kunst, mis tegeleb postkoloniaalsete, queer- ja feministlike teooriatega. Sarah Lucas (1962, elab Londonis) on tuntud Briti kunstnik, kes esindas Suurbritanniat 2015. aastal Veneetsia biennaalil, ning ühtlasi Kris Lemsalu mentor.

Kris Lemsalu «Birth V - Hi and Bye» FOTO: Kent Märjamaa/Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

New Yorgi kunstnik Kyp Malone (1973) on loonud näitusele spetsiaalse heliinstallatsiooni, kus on kasutatud Veneetsia helisid ning mis saadab näitust kuni novembrini.

1895. aastast toimuv Veneetsia kunstibiennaal on vanim ning suurim rahvusvaheline kunstisündmus. Eesti osaleb oma paviljoniga Veneetsias alates 1997. aastast. 58. rahvusvaheline Veneetsia kunstibiennaal toimub 11.05 – 24.11.2019, rahvusvahelise näituse peakuraatoriks on Londoni Haywardi galerii direktor Ralph Rugoff.