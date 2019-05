Tõnu Kaljuste võitis uhke auhinna

FB postituses kirjutas Tõnu Kaljuste: «Ma tahaksin avaldada tohutut tänu kõigile National Forum of Music Wroclawi muusikutele ja manageridele Natalia Klingbajlile ja Andrzej Kosendiakile ning produtsendile Andrzej Sasinile. Koos plaadifirmaga ECM ja Manfred Eicheriga tervitame me Arvo Pärdi sümfooniaalbumi edu.

Ma tean, et Arvo Pärt on vahel ebamugav materjal oma nooruslike heliteostega ja vaevalt see auhind seda ebamugavust kahandab. Aga ma loodan, et neid nelja sümfooniat ei nähta pelgalt Arvo Pärdi loomingulise raja kirjeldusena, vaid ka imelise üldistusena Pärdi põlvkonna muusikalisele mõttele. Minu südamlikud tänu Arvo Pärdile ja Rahvusvahelistele Klassikalise Muusika Auhindadele selle au eest!»