Kuidas sai Tallinnast maailma fotokunsti tähtsuselt neljas linn?

Telliskivi loomelinnak on Fotografiskale ka igati sobiv keskkond ning strateegiliselt hea koht: kultuuri- ja kunstihuvilisi inimesi siin jätkub, ümberringi toimuvad inspireerivad ja huvitavad üritused ning alati on võimalik aeg maha võtta, et pisut maailma üle järele mõelda. Seda fotokunst kui selline mingis mõttes ju endast kujutabki – aja (rajalt) maha võtmist, kaduva hetke jäädvustamist ja suurendamist.

Margit Aasmäe, üks Fotografiska Tallinna kaasasutajatest, toob välja keskuse avatuse ja kättesaadavuse: «Kui tavaliselt on harjutud, et sellised näitusesaalid või kunstimuuseumid võivad olla teatavas mõttes elitaarsed – et inimesed ei saa neist aru, sa ei tunne end kaasatuna –, siis Fotografiska tahab, et inimesed tunneksid, et nad on kaasatud. Et see, kuidas lugusid räägitakse fotode kaudu, oleks arusaadav ja mõistetav. Et inimesed tunneksid ennast seal hästi.»