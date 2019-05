Hard Rock Laager 2019 kuulutas välja teise peaesineja

Dark Funeral on Rootsi rikkaliku metal-skeene üks silmapaistvamaid bände, mis alustas tegevust 1993. aastal teise black metali laine harjal. Dark Funerali tõus tippu oli kiire. Esimene album «The Secrets of the Black Arts» tegi bändi nime tuntuks kogu maailmas ning nimilugu jõudis ka sellal peamiselt muusikale pühendunud MTV eetrisse. Dark Funerali looming on rõhutatult satanistlik ja asutajaliige Lord Ahriman on aktiivne LaVey satanismi praktiseerija. Nüüdseks on Dark Funeral välja andnud kuus stuudioplaati, tuuritanud 45 riigis ja on lisamas nimistusse Eestit - siia jõuavad nad esmakordselt.

Wyrm Sub Terra on Eesti thrash-metal-trio, vana kooli kogemuse ja kompromissitu suhtumisega meeste karm heliline eneseväljendus, millel õnnestub 1980. aastate äärmus-metali vaimule truuks jäädes ometi kõlada värskelt ja ainulaadselt. Wyrm Sub Terra on nagu salapärane madujas loodusjõud, mis pärast pikka und oma ürgset pead kergitab, nii et mandrid vanguvad.

Autism tuleb Leedust ning mängib filmilikult kaasa haaravat post-rocki ja -metalit. Autismi kolmas kauamängiv Film Noir (2017) on meelemürkidele ja vaimsele ning füüsilisele vägivallale keskenduv oopus, mis maalib meie silme ette kaadrid inimkonna pahupoolest ning toob kuulaja kõrvade vahele inimeste igapäevased kannatused.

Dreadpin on 2008. aastal loodud punt, mille muusikat iseloomustavad groovy'kad rütmisektsioonid ning progressiivsed ja looklevad kitarrikäigud. Nende peal voogavad vokaalid räägivad maailma(de)st, mis on, ja mis võiks olla.

Lisaks eelnevatele bändidele on Hard Rock Laager 2019 tänaseks välja hõiganud veel ühe peaesinejatest, kelleks on Briti ekstreem-metal bänd Carcass. Lisaks veel Lost Society (Soome), Pedigree, Keep of Kalessin (Norra), Metro Luminal, Metsatöll, Saber Tiger (Jaapan), Kaschalot, Zahir, Freakangel, Catafalc, J.M.K.E., Goresoerd ja Redneck Rampage.

Raskemuusika sõprade suve tippsündmus Hard Rock Laager toimub Vana-Vigala müstiliselt kaunis jõekäärus tuleval suvel juba 18. korda. Traditsioone hoitakse au sees ka sel aastal: kahe päeva jooksul astub kahel laval üles ei rohkem ega vähem kui 22 artisti. Lisaks Eesti metalbändide paremikule saab kuulda ja näha ka arvukalt välisartiste.

Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud sellised suurnimed nagu Behemoth, Testament, Phil Anselmo, Lacuna Coil, Katatonia ja paljud teised.