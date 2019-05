Kumus avatakse Elo ja Friedebert Tuglase koduaia eri tähenduskihte käsitlev näitus

Näituse «Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis» lähtepunktiks on Elo ja Friedebert Tuglase koduaia fotodokumentatsioon – esteetiliselt ja kontekstuaalselt väga põnev materjal. Tuglaste – praeguseks Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse – aia fotorepresentatsiooni, aeda ennast ja laiemalt aeda kui sümbolit on aastatel 2016–2019 uurinud kaasaegse fotokunsti meetodite abil Tanja Muravskaja.

Näituse fookuses on fotograafia kui võimas jutustusvahend, narratiivilooja. 1959.–1961. aastal võtsid Tuglased ette põhjaliku jäädvustamise ning valmis kolm albumit «Meie aed» Paul Horma fotodega. Need aiafotod räägivad looduse imetlemisest, kirjainimeste oskusest säilitada kontakt loodusega ja korrastada keskkonda enda ümber.

Veelgi jõulisemalt kõnetab aga see, millest need fotod vaikivad ning mis jääb aiast väljapoole – raske nõukogude tegelikkus selle repressioonide ja võimumängudega. Säärases valguses mõjub kogu aiailu eriti haprana.

See keskkond jätkub ka näitusesaalist väljaspool, fotoinstallatsioonis Kumu hoovis. Aiatemaatika mõtestamisele aitavad kaasa graafilised teosed Eesti Kunstimuuseumi kogust. Silvi Liiva, Vive Tolli, Salome Trei, Maara Vint, Mare Vint ja Tõnis Vint on oma teostes toonud esile aia tähendusvälja eri tahke. Aed paradiisi sümboli, ideaalide ja utoopiate kohana ning sisepagulus kui vastupanu keerulistele sotsiaal-poliitilistele oludele on teemad, mis jäävad aktuaalseks ka meie kaasajal.