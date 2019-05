Selgus Noore Helilooja konkursi võitja

Helilooja ja maineka LHV au-tasu tänavu saanud Helena Tulve märkis, et võitja Anna-Margret Noorhani ühendas oma teoses põnevalt ja väljendusrikkalt flöödi ja elektroonika. «Teos kulges võimsa kulminatsioonini, mis avas muusikas mingi uue tasandi, mis avaldas tõesti muljet. Teoses oli jõudu ja julgust ennast vahetult väljendada ja see teeb rõõmu, sest teatud mõttes me ju ootame, et noored heliloojad ja värsked teosed üllatavad meid millegagi,» lausus Tulve. Tema sõnul oli Noore Helilooja konkursi tase väga kõrge. «On hea meel, et see konkurss on saanud tiivad ja pakub arvestatavat võimalust oma loomingu tutvustamiseks nii noortele loojatele kui ka interpreetidele,» lisas Tulve.