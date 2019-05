20. sajandi prantsuse fotolegendi Robert Doisneau retrospektiiv jõuab Dokfoto Keskusesse

Robert Doisneau (1912-1994) on prantsuse fotograaf, kes on eelkõige tuntud oma 35 mm Leica kaameraga tehtud mustvalgete portreede ja igapäevase elu poeetiliste, humoorikate ning teravmeelsete kaadrite poolest. Doisneau oskus tabada avalikus ruumis isiklikke hetki jätab mulje, et need on jäädvustatud erilise pingutuseta ning justkui möödaminnes. Asjata ei peeta teda kaasaegse dokumentaal- ja tänavafotograafia pioneeriks.