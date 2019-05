Näitus vaatab inimkultuuri ja universumi igikestvale konfliktile

Kaost tunnetab kõikjal – poliitikas, majanduses, inimhingedes ja -peades. Püüd luua korda inimkultuuris suurendab vastuolu meid ümbritseva keskkonnaga. Kuidas mõtestavad kaost kunstnikud?

Kaose Kogudus imiteerib näitusel inimkonna ambitsioonikat, ent lootusetut võitlust alistamatu Kaose vastu. See on viis, et uurida inimeseks olemise kogemusega kaasnevaid olemuslikke küsimusi ja püüda leida lepitust lõputult teadmatu universumiga.

Kaose Kogudus koosseisus Martiini, Marja-Liisa Plats, Helle Ly Tomberg, Paul Lepasson, Uku Pira, Martin Rästa, Siim Lill, Kersten Kõrge, Salme Kulmar, Gabriela Liivamägi toovad vaatajate ette spontaanselt kulgeva ruumiinstallatsiooni, mille meediumiks on kuus tonni kive. Puuduvad piirid nii teose, meediumi kui ka autorite vahel. Kaose koguduse liikmed loovad galeriis spontaanselt muutuva ühisruumi, mille täidab piiramatu loovuse puhas voog ning realiseerivad inimese loomuomase õiguse eksida ja improviseerida. Nii on see näitus, mis ei saa kunagi valmis ja kus toimub pidev töö mateeriaga – ühisteos areneb ja taandareneb, muudab vormi ning sellega koos ka tähendusi. Kogudus ise kirjeldab end kui ainuigavikuliselt kaduva ja ilmuva kaose muutumatult muutuva mõõtmatu ilmingu tunnistajaid.

Kaose Kogudus kuulutab oma manifestis: «Ületada hirm teadmatuse ees tähendab ületada hirm püsituse ees. Avada kivistunud süda kiviraidurile tähendab leida lupjunud südames kullakamakas. Kaose Kogudus astub teadmatusele vastu, ulatab universumile käe ja tunnistab, et Kaos on universumi tahe. Kaos on püsitu, lõpmatult kestev vabadus. Rahu surelike ja maailma vahel sünnib Kaosega leppimises, mitte püüdes seda alistada. Universum ei murdu, Kaos ei tagane.» Kaose Koguduse improvisatsiooniline «Retrospektiiv» on sündinud austusest universumi tahte vastu.