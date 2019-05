Sügisel avatakse Kalamaja muuseum

«Kalamaja muuseum sünnib koostöös kogukonna inimestega, kes kohtumisõhtutel ja mõttetalgutel on andnud oma sisendi muusemi loomiseks. Välja on koorunud idee, kus muuseumi püsiekspositsioon läheneb Kalamajale läbi kuue sajandi ja kuue Kalamajale iseloomuliku tüübi. Mööda muuseumimaja kulgeb kõikide Kalamaja majade lugu. Ajutiste näituste pinnal saavad Kalamaja inimesed ise näitusi teha, esimene näitus on võitlusest Kalaranna avalikuks rannaks jäämise eest,» täpsustas Kalamaja muuseumi juht Kristi Paatsi uue muuseumi kontseptsiooni.

«Meie eesmärk muuseumina on väärtustada läbi säilitamise ja vahendamise selle kiiresti muutuva piirkonna unikaalset ajalugu ning teha seda kohalike elanike abil. Just Kalamaja kogukond on algatanud olulisi arutelusid sellest, milline on inimväärne elukeskkond. Heaks näiteks on Kalarannaga toimuv, kus inimeste unistus nn igaühe linnaruumist põrkus suurte arendusprojektidega. Kalamaja sellisena nagu me seda armastame, on kohalike inimeste nägu ja seetõttu on Kalamaja muuseumi kõige väärtuslikum objekt kalamajakas ise,» võttis muuseumi idee kokku Tallinna Linnamuuseumi direktor Triin Siiner.