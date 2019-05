Kooliraamatukogud saavad väärtusliku kingituse

«Mul on väga hea meel, et selle kingituse abiga puutub Sachsi luulemaailmaga loodetavasti kokku suurem hulk luulehuvilisi,» kommenteeris annetust raamatu tõlkija Rein Raud. «On väga oluline, et hea luule jõuaks oma lugejani, aga tänapäeval, kui raamatukogud ei jaksa enam kogu ilmuvat väärtkirjandust osta ning ka raamatupoed on jäänud alles ainult suuremates linnades, muutub see järjest keerulisemaks.»