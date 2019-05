Eelmise aasta 3. augustil avati pidulikult Johann Voldemar Jannsenit (1819–1890) ja tema tütart Lydia Koidulat (1843–1886) kujutavad skulptuurid. Need asuvad Emajõe ääres otse Kaarsilla taga õdusal väljakul, mille keskele on Margus Triibmann disaininud «valguspuu» ehk tavalist, võimalik et õunapuud jäljendav lampidega metallist konstruktsioon.