Klubis Hall annab reedel live-etteaste Kopenhaagenist pärit Channel37

Läti päritolu, ent Kopenhaagenis resideeriv Channel37 on muusikat produtseerinud umbes kümme aastat ja talle omaselt on kogu repertuaar loodud ja esitatud analoog-riistvaraga. Aastal 2013 asutas mees plaadifirma Hedphon Records, mille alt väljutatakse just elektrooniliste instrumentidega loodud muusikat. Lisaks Channel37-le astuvad üles Martin Aedla (LaksFM) ja Marcel Düšess (Sünkretism).

Ürituse ühe korraldaja Kaspar Kivilo sõnul on Eesti klubimuusika ringis sellise žanri ürituste kohas auk: «Ööelu ja klubiskeene on Eestis viimastel aastatel tõusuteel ja paljude jaoks on Tallinn üks parimaid kohti pidutsemiseks kogu Euroopas, kuid acid techno ja veelgi enam acid house on kohalikele melomaanidele suuremas osas kahe silma vahele jäänud. Acid žanri iseloomustavad peamiselt intensiivsed süntesaatori helid, mida loo vältel ekstreemsusteni manipuleeritakse.»