Vene teatri suvelavastus «Kuu aega maal» taaselustab Sagadi mõisas Turgenevi ajastu

Natalja Petrovna on noor naine, kes elab koos erakordselt toreda abikaasaga kaunis mõisas. Ta kasvatab poega, on ümbritsetud hoole ja armastusega kõigi lähedaste poolt, tal ei tohiks olla millestki puudus. Ja ikkagi tunneb noor naine väljakannatamatut puudust armastusest, õrnusest ja kirest. Ta tahab olla õnnelik ja ihaldatud, kuid mees on liiga hõivatud majapidamisega. Poeg Kolja on suuremaks kasvanud ning ei vaja enam kogu aeg ema lähedust. Maja külastab mehe lähedane sõber, Mihhail Rakitin, kes on tahumatu ja delikaatne. Selline on algne intriig suurepärases näidendis, mis on täidetud armastuse, kirgede, tormiliste suhete ja õilsate tegudega.