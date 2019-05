EKA tudengid projekteerisid 16 metsa-kasutajaliidest

EKA sisearhitektuuri esimese kursuse tudengid ning neid juhendanud arhitektuuribüroo b210 on koostöös RMKga tegelenud Eesti metsamatka-taristuga juba neli aastat. Läbi terve aasta kestva stuudiokursuse käigus otsitakse, milline võiks olla Eesti metsamatka-varjualuste, vaatetornide ja puhkeplatside kaasaegne, kohalikust kontekstist ja traditsioonidest inspireeritud disain. Sama kursuse käigus on varasematel aastatel kerkinud Pähnisse metsakõlakojad RUUP, Emajõe-Suursoosse varju pakkuv lõkketorn, Tuhu rabasse vaatetorn ja eelmisel aastal Aegviidusse maamärk, mis tähistab EV100 raames toimunud suurmatka.

Tudengeid juhendanud arhitekt Kadri Klementi (b210) ütleb, et sel aastal võeti lahendamiseks ette teistsugune ülesanne: «Sel aastal pole tudengite töö olnud inspireeritud mitte konkreetset füüsilisest kohast, vaid metsa minevate inimeste ruumielamuse-ootusest, metsa minemisest kui tegevusest, millele disain tuge pakub. Milline võiks olla erinevatele Eesti metsa-puhkekohtadele püstitavate tüüp-puhkeasemete disain, mis kohanduks erineva kontekstiga? Tudengid käisid tööprotsessi käigus vaatlemas kaht RMK lõkkekohta Nokus ja Varbolas, mis olid isegi külmal veebruaripäeval rahvast täis.»

Ta lisas veel: «Me armastame metsas matkamas käia ja läheme metsa väga erinevate seltskondadena, üksi ja mitmekesi – millise ülesande see ruumiloojatele seab? Kuidas pakkuda seltskondlikku ruumi, mis samas jätab võimaluse kogeda siiski ka üksiolemise tunnet, mida metsast sageli otsima minnakse. Ja mida üldse saab pakkuda üks varjualune – kas ainult katet kallava vihma eest või midagi enamat, ka ruumielamust? Kuueteistkümne tudengi maketid kujutavad väga erinevatest kohtadest inspiratsiooni otsivaid lahendusi – külakiige vormist, puutüve kordumatust mustrist, matkaja väsinud seljast.»

Metsamatkataristu disainiga tegeleva kursuse eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära. Kursust on läbi viie aasta juhendanud Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi ja Karin Tõugu arhitektuuribüroost b210, kelle kutsel on tudengeid nõustanud veel terve rida disainereid, loodusteadlasi, loodusmatka-eksperte jt.