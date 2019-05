Autoritandem saatis oma raamatud teineteisega konkureerima

Aga edevus? See on õigustatud, et «101 Eesti ajakirjanduspala» tagantpoolt neljanda, 98. peatüki pühendavad Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits ajakirjanike kuulsusele, ent kahtlemata on vähemalt mõne neist ülemaalist tuntust toitnud eneseimetlus, elusuur ego ja kõrge enesehinnang ning ei välistaks, et isegi nartsissism.