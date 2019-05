Tikk-takk, mister Wick!

Pealkirjas toodud sõnad ütleb üks uhket käekella kandev kodutu John Wickile (Keanu Reeves) New Yorgi räpases ja vihmamärjas kujas. Wicki jaoks on aeg loetud, sest 60 minuti pärast kuulutatakse ta lindpriiks ning kogu New Yorgi allilm hakkab tema peale jahti pidama. Võidujooks käib tema pea eest pakutud 14 miljoni dollari nimel.