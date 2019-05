Harju tänav muutus eesti keele tänavaks.

Tänava Vabaduse väljaku poolses osa aga paikneb näitus “Sõida tasa üle silla. Näitus eesti keelest”. Näitus annab sissevaate eesti keele ajaloole ja eripäradele, keele ja kirjanduse, keele ja aju, keele ja identiteedi seostele. Milliste sõnade tähendused on tänaseks täiesti muutunud? Kes on meie kuulsaim keeleuuendaja? Kus asub ajus keelekeskus? Ning kas teadsid, et mõtete ja mõtlemise asupaik võib eri keeltes olla erinev? Näiteks inglaste arvates leiab mõtlemine aset ajus, hiina keele kõnelejate meelest aga südames. Eesti keeles käib mõtlemine tihti nägemise kaudu: taipamine on märkamine, mõtted vilksatavad, virvendavad või jooksevad silme eest läbi. Millegi üle mõeldes kujutavad eestlased seda sageli ette oma vaimusilmas.