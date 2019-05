Ajakirjandus ja kirjandus. Juhan Peegel 100!

Kes tahes esitas esimest korda tavatõdemuseks kujunenud teesi, et kirjandus on ühtlasi aja kirjandus, peab see vähemalt eesti kirjandus- ja ajakirjandusloo kontekstis paika. Juhan Peeglit võib käsitleda piltlikult öeldes sillana ühest loost teise, ajakirjandusest kirjandusse ja kirjandusest tagasi aega, mis, juba ette öeldult, ilmutab end Juhan Peegli loomingus lahutamatus seoses inimeksistentsi ja kohavaimuga.