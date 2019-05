Suri Nikolai Baturin

Nikolai Baturin sündis 5. augustil 1936 Arumetsa külas, Viljandimaal. Ta on kirjutanud luulet, proosat, näidendeid, filmistsenaariume, esseistikat jm.

Baturini tuntumate romaanide seas on «Leiud kajast» (1977), «Karu süda» (1989), «Mõrv majakal» (1993), «Kentaur» (2003) ja «Lendav hollandlanna» (2012). Tema viimaseks romaaniks jäi 2016. aastal ilmunud «Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse».

Ta on ka oma raamatuid ise illustreerinud ning oma näidendeid lavastanud ning tema teoseid on tõlgitud vene, ukraina ja leedu keelde. Baturini tekstidele on kirjutanud laule Raimond Lätte, Ester Mägi, Gennadi Taniel, Anu Taul jt heliloojad.