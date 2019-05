Eestis tuleb esinema Austraalia hardcore punt

2007. aastal asutatud neljaliikmelise koosseisu diskograafia on üsna muljetavaldav: kümne aastaga on välja antud viis täispikka albumit ja kümme pöörast muusikavideot. Kauamängivatest värskeim, 2017. aasta kevadel ilmunud „Binge & Purgatory“ sai muusikute kodumaal tunnustuse osaliseks ning jõudis edetabelitesse isegi Saksamaal ja Šveitsis.

Väsimatu heliloome kõrval on austraallased jõudnud ka vahetpidamata mööda ilma tuuritada. Nii Euroopa, Aasia kui Ameerika lavalauad on neile tuttavad. Sadade esinemiste jooksul on neil avanenud võimalus jagada spotlighti mitmete hardcore’i tipptegijatega ja hullutada publikut rahvusvaheliselt tuntud festivalidel.

Deez Nuts on Eestis ka varem esinenud – sedapuhku 2017. aastal. Kontserdikorraldaja Urban Culture Entertainmenti esindaja Tanya Koreniku sõnul on ootused kõrged: „Deez Nuts on üks äärmiselt energiline bänd, kellel on ka Eestis tugev fännibaas tagalas. Eks näis, milliste uute lugude ja trikkidega nad meid seekord üllatavad!“