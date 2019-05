Lilian Härm: maalimine paneb unustama valu

Tean, et teil on lossimägedes oma lemmikpink.

Sinna ma enam ei pääse, sinna tuleb trepist minna. See on teisel pool silda, ma ei saa isegi sillani. Teisele Kirsimäele ma enam ei saa, seal on vahepeal munakivitee. Ma armastasin pinki, mis oli seal künka otsas. Lossimäed on alati olnud mu lemmikkoht kõik need rohkem kui kolmkümmend aastat, mis ma olen Viljandis elanud.

Ütlesite kunagi, et päevad on nagu pärlid reas, neid on igat värvi. Ega need vist nüüdki ainult mustad ole.

Ei ole, mul on ikka rõõmsamaid päevi ka. Ma maalin päris hoolega. Näete, siin seinal on kõik uued asjad, neid pole veel keegi näinud. Mul on raamid valmis, lõuendid ja värvid on valmis. Maalin iga päev.

Üks aasta jäi vahele, kus ma loobusin millegipärast. Siis tuli äkki üks uue pildi idee, ma ei mäleta, mis pilt see oli, millega ma alustasin. Ja siis läks lahti. Viimane näitus oli kaheksakümneviieselt.

Kunstnik Lilian Härm oma tööde näitusel Viljandis Kondase keskuses. FOTO: Elmo Riig/Sakala

Maalimine paneb kehalisi hädasid unustama ja teeb tuju ka paremaks. See aasta, kui ma ei maalinud, ainult istusin ja lugesin. Vähe lugesin ka, sest silmad väsisid ära. Siis jälle tukkusin. Elu oli väga igav, seni kuni järsku turgatas ühe maali idee pähe. Tegin esimese pildi ära, see tuli hästi välja.

Olen maalinud viimased aastad kogu aeg. Ega mul kõik ole siin kodus, olen suure osa andnud oma sõbrale. Temal on kavatsus terve suur näitus teha minu piltidest. Seal on igasuguseid töid, isegi akte, mida keegi ei teagi, et ma teinud olen.

Olen teinud vahel ühte ja vahel teist. Aastate jooksul olen muutnud teemasid ja isegi tehnikaid. Alustasin akvarelliga, siis tegin pastelle. Terve suur näitus oli pastellidega. Siis tuli õli. Poeg hakkas õliga maalima ja mõtlesin: miks ma kogu aeg pastelli teen, ma võiks ju ka õli teha. Siis läks lahti ja siis ma enam ei tahtnudki pastelli teha.

Teie luulekogus „Naeratus varjude varjus“, kus on suuremalt jaolt haikud, on palju abstraktseid pilte. Selliseid ei ole te varem teinud.

Alguses kahtlesin, kas sellest saab asja: luuletus on luuletus, mida ta ikka kujutab, aga siis hakkasid mõtted tulema, et saab teha nii- ja naasuguseid pilte ja lihtsalt värvilaike. Kunstnike peas liigub ikka igasuguseid imelikke mõtteid. (Naerab.)

See pakkus mulle lõbu, see oli jälle midagi uut – uus tagasipöördumine akvarelli juurde täiesti uudses laadis.

Kust tuli tahtmine luuletada ja kuidas te haikudeni jõudsite?

Kirjutasin luuletusi juba lapsena. Haikusid hakkasin tegema, kui kadunud abikaasa sõber, kes kirjutas haikusid, kiitis oma loomingut väga ja rääkis umbes nii, et mina ei teagi luulest midagi. Mõtlesin, et mis imeasjad need haikud siis nii on! Miks ta peab ennast nii tähtsaks? Mind hakkas asi huvitama – see silpide lugemine ja mõtte otsimine.

Mis teid kirjutama ajendab?

See tuleb kuidagi iseenesest: peas on mõte, et metsa all on kannikesed lumes või sinililled või meenub mõni elupilt. Neli viimast haikut on väga isiklikud tundeluuletused.

Kas naine võib ka kõrges eas armunud olla?

Oojaa, jaa.

Lilian Härm • Sündinud 18. septembril 1927 Tallinnas teatrikunstnik Albert Vahtramäe tütrena

• Lõpetanud 1950. aastal teatridekoratsiooni erialal kunstiinstituudi

• Töötanud raamatukunstniku ja tarbegraafikuna

• Loonud ligi kolm tuhat maali

• Oli abielus tarbegraafik Endel Härmaga, kahe poja ema