Vikerkaar loeb. Valefaktid, vandenõuteooriad ja põhjendamatult suured loogikahüpped

Põlluaas juhib tähelepanu massilistele korruptsioonijuhtumitele Eesti poliitikas ning rõhutab, kuidas poliitiline eliit pole aastaid suutnud adekvaatselt tegeleda vaesuse ja ebavõrdsuse probleemidega. Tal on õigus, kui ta ütleb, et sellega on sotsid hüljanud oma ajaloolise poliitilise rolli – kaitsta tööinimesi ja nõrgemaid. Ent Põlluaas ei ole veenev, kui väidab, et süüdi on tahtlik, rahvusvaheliselt koordineeritud vaenutegevus, mis õõnestab eesti rahvust. Tema argumentatsioon toetub selleks liiga sageli valefaktidele, vandenõuteooriatele ja põhjendamatult suurtele loogikahüpetele. Riigikogu spiikril on kalduvus süüdistada nõrgemaid ühiskonnagruppe eesti rahva ohustamises, näha nende rahumeelsetes sõnavõttudes vägivalda ning leida, et sellele on mõistlik vägivallaga vastata. Need võtted on ajaloost liiga tuttavad, et neid vaid suusoojaks öelduna võtta.