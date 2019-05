Aja auk. Päriselt.

Tolleaegne briti muusikapressi üks lemmikuid Manic Street Preachers oli andnud pooltühjale saalile kontserdi ja kokku oli lepitud, et ajakirjanik Steve Lamacq saab neilt pärast ka intervjuu. Imetlevaid artikleid nende tegevusest oli juba ilmunud küll ning NME leidis, et võiks teha midagi tasakaalustatumat.

15. mai 1991, Norwich Arts Center. Intervjuu ei läinud vist väga hästi ja ka Lamacq on hiljem meenutanud, et võib-olla ei saanud küsimused kõige paremad. Igal juhul võttis nende kitarrist Richey Edwards žiletitera ja lõikas oma käevarrele verise kirja „4REAL“. Seda siis omamoodi vastuseks Lamacqi provokatsioonidele, et ehk ei mõtle bänd päris tõsiselt kõike seda, millest nad räägivad. Intervjuu lõppes nii, et Edwardsi käsi nägi üha halvem välja ja ta tuli toimetada meedikute hoole alla. Kuna kohal oli mõistagi ka fotograaf, tehti sellest pilt, mida võib nimetada üheks kuulsaimaks rokifotoks. Manic Street Preachers kasutas seda hiljem ka oma USA turneed reklaamivatel postritel.