Pinge on kerkimas haripunkti. Maailma parimad lauljad, välja arvatud Mart Normet ja David Pärnamets, on kogunenud Tel Avivi. Täna õhtul meie kõigi silme all selgub Eurovisiooni võitja. Kõndisin diktofoniga mööda suvelõhnalist Tallinna ja jäädvustasin linlaste emotsioone enne finaali.