Juurikas: korvpall vajab mõistmist

Naabritele on pinnuks silmas härra Moultrie eraelu. Miskipärast riivab nende tundeid spordimehe komme palli patsutada. Kõlas muidki ebatolerantseid süüdistusi: talle meeldib palli patsutada, ta kammib ja sügab palli avalikus kohas, terve koridor on palli karvu täis, pall häälitseb öösiti ja häirib unerahu. Teadjamad kinnitasid, et härra Moultrie pidavat koos palliga ühes voodis magama, miskipärast tekitas see elanikes meelepaha. Pallil on komme postkastide juures üles-alla hüpelda – see hirmutavat lapsi ja häirivat eakamaid majaelanikke, kellel hakkab hüplevat ja veerevat palli vaadates pea ringi käima. Kurdeti et pall ilastab üldkasutatavaid ruume, kuhu on seetõttu vastik minna.