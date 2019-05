Leedu «hirmutavalt helge maailma-lõpu kujutis» Veneetsia biennaalil toob pisarad silma

«Kunstnikud panevad meid päikese-positsiooni. Me vaatame tihedale rannamaastikule, kus on inimesed nagu iga teine, inimesed meie seast, kes on võtnud puhkuse oma tihedast ületöötamisest. Need karakterid joonistuvad meile välja läbi laulu,» kirjeldas Soomre. «See, millest lauldakse, aitab igal vaatajal endal luua oma maailmapilti, aga see, miks ka pisarad silmis sealt ära tullakse, on hirmutavalt helge maailmalõpu kujutis (mis silme ette tekkib). Kui ühes laulus lauldakse, et pudelist on vesi otsas, siis järgmine pilt, mis vaatajal ja kuulajal ilmselt silme ette tuleb, on üks suur laine, mis kõik selle maailma ühel hetkel enda alla võtab. See on poeetiline, soe, helge ootus sellest, kuidas maailm iseenda tarbimise all lõpuks kõrbeb.»