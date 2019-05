Steven-Hristo Evestus: ärgem olgem uudiste- ja infotarbijatena käsnad

«Mis mul esimene reaktsioon pärast lavastuse vaatamist tuli, oli see, et oli sellise äratuskella mõjuga, et kutsus üles mitte olema selline uudiste- ja infotarbijast käsn, kes kõik enda sisse tõmbab. Vaid avaldama tõepoolest oma arvamust,» ütles Broadway lavastust «Network» vaadanud Vaba Lava teatri juht Steven-Hristo Evestus.

«See üleskutse, et ma olen maruvihane (mis kõlas lavalt) mõjus ja mõjutas mind selle poolest, et igaüks peaks julgema aknast välja vaadata ja oma sõnumitega välja tulema. Et lodevusest ja laisklemisest inimesi üles äratada. Sest paljud lasevad asjadel minna nagu nad lähevad.» Ja vaatavadki uudiseid kui õhtust õhtusse korduvat meelelahutust.

New Yorgis sama lavastust näinud Lauri Staapalu ütles, et «kõik hullud asjad» tulid teatris järsku pähe. «Et sõda on muutunud meelelahutuseks, ülekanded sõjast, et poliitika on muutunud meelelahutuseks. Meie elu reaalsus on nii sürreaalne juba. Ma ei läinud sealt etenduselt ära tohutult rõõmsana. See tegi haiget ausalt öeldes,» lisas Saatpalu.