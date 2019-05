Neljapäeval algav NuQ Treff on visuaalteatri festival. Aga mis on visuaalteater, arvestades, et teater ongi olemuslikult visuaalne, sest visuaalsus on sellesse meediumisse sisse kirjutatud – ka kuuldemängu puhul saab osutada visuaalsusele, sest see meedium tekitab kuulajas-kogejas visuaalseid pilte –, selle üle arutavadki teatrikriitik Madli Pesti ja NuQ Treffi kunstiline juht Leino Rei.