Ilmus Ernest Gellneri võtmetekst rahvuslusest

Tartu ülikooli poliitikateooria dotsent Eva Piirimäe ütles, et «Rahvused ja rahvuslus» on teos, millest pärineb üks laialt käibesse läinud rahvusluse käsitlusi. «See on sõnastatud lihtsate, selgete, aga ka provokatiivsete teesidena. Gellneri ideid tuleb tunda, kuid ühtlasi kriitiliselt vaagida, olgu siis mõtteloo või sotsiaalajaloo vaatepunktist,» märkis ta. Ajaloolase ja Lõuna-California ülikooli abiprofessori Aro Velmeti sõnul on Gellneri väide, et rahvused ei ole asjade loomuses, tekitanud üksjagu poleemikat: «Rahvuslased väidavad, et rahvused on iidsed, Gellner ütleb, et rahvusriik on tööstusajastu sünnitis. Rahvuslased räägivad põliskultuurist, Gellner ütleb, et see kultuur on reeglina hiljuti kokku lapitud ja mugandatud. Rahvuslased nimetavad rahvusriiki ainuvõimalikuks, Gellner rõhutab selle erandlikkust. Rahvuslased lubavad, et kannavad rahvakultuuri, Gellner näitab, kuidas see on eliidi formeeritud.»