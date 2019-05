Risto Joost toob Tõrvasse Verdi Reekviemi

Tõrvas 15. juunil toimuv suur G. Verdi Reekviemi ettekanne on eesti klassikalise muusika maastiku kihama pannud. Dirigent Risto Joost peab Verdi Reekviemi muusikaajaloo üheks monumentaalsemaiks teoseks. «Oma olemuselt ja ülesehituselt on ta n-ö sarkaakne ooper. On mastaapsed koorinumbrid, aaria vormis numbrid, fantastilised ansamblid.»

Kas on midagi, mis teeb Verdi Reekviemi dirigeerimise eriti keeruliseks?

Iga nii mahuka teose juhatamine nõuab dirigendilt väga head muusikalist ülevaadet teosest ja selle nüanssidest. Verdi Reekviem on teos, mille osi ka tavapublik hästi tunneb. Kuna laval on ca 200 muusikut – orkester, koor, solistid, siis dirigendi ülesanne on kogu selle massi energia suunata helilooja sõnumile. Kui see õnnestub, ei lahku publik kontserdilt ükskõiksena. See on meie eesmärk.

Milline on olnud teie karjääris kõige keerulisem dirigeerimise kogemus?

Keerulisi hetki tuleb laval ikka ette, seda eriti ooperi ettekannetel. Kuna distants orkestri, koori ja solistide vahel on suur, siis võib tekkida hetki, kus 50 meetri kaugusel olev laulja peab selg publiku poole tajuma dirigendi ja orkestri impulsse. Alati see ei õnnestu, aga selle nimel me iga päev töötame, et publik saaks kvaliteetseima elamuse.

Suurejooneline Reekviemi ettekanne toimub kaugel suurtest linnadest - Tõrvas. Publikul tuleb seekord tulla teose juurde, mitte teos publiku ukselävele. Kas see on teie arust hea või halb?

See, et klassikaline muusika oma monumentaalsete teostega jõuab nii kõrgetasemeliste esitajatega eesotsas Monika-Evelin Liiviga Tõrva linna, on ajalooline sündmus.