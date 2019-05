Eesti Kontserdi hooaja Tallinnas lõpetab Jeruusalemma sümfooniaorkester

Hooaja lõppkontserdil on kavas fragmendid Mendelssohni «Suveöö unenäost» (vokaalsolistid Arete Kerge ja Kadri-Liis Kukk), Beethoveni klaverikontsert nr 3 c-moll ja Brahmsi sümfoonia nr 4 e-moll – teosed, mille ettekanne annab ilmeka ülevaate orkestri ja solisti virtuoossusest.

2000. aastal sündinud pianist Tom Borrow on tõeline imelaps. Ta alustas klaveriõpinguid viieaastasena ning on praeguseks esinenud edukalt rohketel muusikafestivalidel. Solistina on Borrow musitseerinud mitme kuulsa sümfooniaorkestri ees, nende seas Jeruusalemma sümfooniaorkester, Iisraeli Rishon LeZioni sümfooniaorkester ja Ashdodi sümfooniaorkester. Ta on end täiendanud meistrikursustel, teiste seas on teda juhendanud tunnustatud muusikud ja pedagoogid Murray Perahia, Tatiana Zelikman, Joseph Kalichstein, Gilbert Kalish ja Boris Slutski.

Tom Borrow' ülimalt meisterlik ja peensusteni viimistletud mäng on pälvinud palju tunnustust. Triumfide hulka kuulub esimene koht Iisraeli Raadio ja Jeruusalemma sümfooniaorkestri noorte muusikute konkursil, samuti on ta võitnud kolmel korral ja kolmes eri vanuserühmas esikoha Iisraeli rahvuslikul konkursil Piano Forever. Alates 2012. aastast on Borrow Ameerika ja Iisraeli kultuurifondi stipendiaat.

Dirigent Andres Mustonen kinnitab, et tegemist on virtuoosiga, kellest on võrsumas maailmalavade superstaar. «Ta on värske, noor ja intelligentne muusik, kelle esitus on uskumatult küps ja läbitunnetatud,» iseloomustab Mustonen. «Tema virtuoossus on enneolematu. Mitte ühtegi viga terve Beethoveni kontserdi jooksul, ka mitte kõige pisemat eksimust!»

Jeruusalemma sümfooniaorkester, kellega koos noor pianist esineb, tähistab sel hooajal 80. musitseerimisaastat. Orkestril on väga oluline panus oma maa heliloojatelt uue muusika tellimises, esitamises ja salvestamises. Jeruusalemma 3000. aasta tähistamiseks telliti ja esmaesitati ühe tänapäeva suurima helilooja Krzysztof Penderecki oratoorium «The Seven Gates of Jerusalem», teost dirigeeris maestro Lorin Maazel.

Pika tegutsemisaja jooksul on orkestri ees musitseerinud arvukalt legendaarseid interpreete, nende hulgas Igor Stravinski, Arthur Rubinstein, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Yo-Yo Ma, Pierre Boulez, Martha Argerich ja Radu Lupu. Igal hooajal antakse kontserte ka Euroopas ja Ameerikas. Hiljutised turneed on viinud orkestri esinema Brasiiliasse ja Jaapanisse.