Selgusid Kristjan Raua nimelise preemia laureaadid

Uno Roosvalti loomingu läbivaks motiiviks on läbi aastakümnete olnud loodus, täpsemalt rannamaastikud, põhjamaade kaljud ning mäed ja nende mitmekülgsed faktuurid. Roosvalt, kes on maalikunstniku hariduse omandanud Tartu Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, on töötanud Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna alates 1969. aastast ning näitustel esinenud alates 1968. aastast. Uno Roosvalti tuntakse kui kunstnikku, kes meisterlikult liidab vaimse maailmapildi põhjamaise maastikutunnetusega ühtseks eksistentsiaalseks tervikuks. Tema pieteeditundega maalitud askeetlikud rannamaastikud ja olustiku kirjeldused kumuleeruvad kunstniku loomingus ajastuüleseks tõdemuseks ümbritseva kõiksuse ilust.

Heie Marie Treier on kunstiajaloolane ja -kriitik fookusega 20.–21. sajandi kunstil. Tema põhisuund on olnud ühiskondlike paradigmamuutuste reflektsioon kunstis ja kunsti-teaduses, sealhulgas foto- ja videokunsti kui olulisele kohale tõusnud kunstitehnikate mõtestamine. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Kesk-Euroopa Ülikoolides Prahas ja Budapestis. Ta on töötanud kirjastuses Kunst toimetajana, nädalalehes Eesti Ekspress kunstitoimetajana, ajakirja Kunst.ee peatoimetajana, Eesti Kunstiakadeemias lektorina ja Tallinna Ülikoolis dotsendina. Ta on läbi aastate avaldanud arvukalt artikleid ja käsitlusi ning kirjutanud koos Sigrid Abilisega kunstiajalooõpiku gümnaasiumile.