Psühholoogiline klistiir fiktsionaalsele karakterile

Rahvusvahelise noorte laulusolistide konkursina alustanud PromFestile oli see üheksas kord tuua eelmise võistluse parimate osalusel välja täispikk ooperilavastus. Alates 2003. aastast on see juhtunud igal teisel kevadel: teose on valinud konkursi valitsev võitja, lavastajaks on kutsutud keegi kohalik kultuuritegelane, kes pole ooperi puhul selles rollis varem olnud.

PromFestil on neile nõudmistele vastavad solistid olemas, kõik viis kahjuks välismaist päritolu. Ootuspäraselt kandis esietendust Valgevene sopran Margarita Levtšuki (Julia) ja USA mezzo Abigail Levise (Romeo) vokaalselt meisterlik ja väga hea partneritunnetusega duett, mis tegi esietendusest unustamatu muusikaelamuse. Ning tõstatas minu hinges taas kord juba eelmistel kordadel koos silmailuga hinge pugenud kahtluse: kas PromFesti võistulaulmisel on naistele ka bikiinivoor? Sest kuidas on see ometi nii läinud, et solistikonkursi viimaste kordade parimatel sopranitel on lisaks vaieldamatule vokaalsele talendile ka peaaegu ideaalne modellikeha?