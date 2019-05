Jüri Aarma andis palju, et maailm oleks rõõmsam ja parem paik

Ma pean ennast õnnelikuks inimeseks, et mul oli võimalus Sind lähemalt tunda tänu sellele, et «Mnemoturniiri» pardale lubati ka lõpuks naisterahvas. Sügisel oleks Sinul saanud 21 aastat «Mnemoturniiris» kaasa teha, kuid saatus tahtis teisiti ning läinud pühapäeval kõlas viimast korda eetris Tarkade Klubi, mis algas sõnadega. «Täna vastavad kuulajate küsimustele Jüri Aarma, Ivo Linna…»

Ka ei kuule ma enam kunagi üle raadiomaja kohviku kaikuvat Sinu heatujulist «Hei, ma’am!» – ükskõik kumb meist siis enne kohale jõudnud oli. Vana kooli härrasmehena keeldusid Sa mind sinatamast, endale aga ei lubanud kunagi «Teie» öelda. Sõbralik nöök ja aasimine olid Sinu lahutamatud kaaslased ja see vaimne pingpong, mis Sinuga suhtlemise juurde lahutamatult kuulus, lisas päevadele värvi.

Jüri, meile jäävad ka Sinu laulud, ükskõik, on need siis Hampelmanni perioodist või otsib keegi arhiivist näiteks etenduse «Löö laulu, vastas jumal, löö laulu, väike mees». Sul oli ühiskondlik närv väga tundlik. Sellest aimub Su elulugugi, aga Sul polnud kombeks sellel liig pikalt kunagi peatuda. Sa elasid ilusa elu ja andisid endast palju, et maailm meie ümber oleks rõõmsam ja parem paik. Aitäh Sulle selle eest!