Elina Nechayeva ja Kristjan Järvi ühiselt laval

Lisaks mahukale loomingulisele pärandile oli Rimski-Korsakovil erakordselt suur mõju järeltulevatele heliloojapõlvkondadele. Kontserdi avalooks on tema tuntuima õpilase Igor Stravinski alles hiljuti avastatud teos, mille Stravinski kirjutas oma õpetaja surma puhul. Pärast esiettekannet kaduma läinud noodid leiti Peterburi Rimski-Korsakovi nime kandva konservatooriumi arhiivist alles 2015. aastal ning teost on paari aasta jooksul maailmas juba korduvalt esitatud. Ka eesti muusikale on Rimski-Korsakovil olnud oluline mõju, nimelt õppisid tema käe all Peterburi konservatooriumis mitmed meie esimesed heliloojad, nagu Rudolf Tobias, Artur Kapp jt.