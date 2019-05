Täna algab nuku- ja visuaalteatrifestival NuQ Treff

Nelja päeva jooksul saab näha 12 riigist 21 lavastuse 41 etendust täiskasvanutele, lastele ja noortele. Lastele suunatud lavastused on tekstita või tõlkega eesti keelde. Täiskasvanute lavastused on varustatud eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega. Festivali kunstilise juhi Leino Rei sõnul on osalejad festivalile valitud põhimõttel, et lavastuse sisu ja vorm oleksid dialoogis ja põhjendatud.