Estonias jõuab lavale muusikal

Tähelepanuväärne on, et Estonia annab publikule valida kahe keele vahel: eestikeelsete etenduste peaosalised on Hanna-Liina Võsa, Piret Krumm, Heldur Harry Põlda, Juss Haasma ja Tamar Nugis ning ingliskeelsete etenduste peaosalised on Jade Davies, Nicole Deon, Cameron Sharp, Davide Fienauri ja Jeronimas Milius. Esietenduse päeval jõuab publikuni ingliskeelne versioon.