Lavastus Konrad Mägist jõuab lavale

Konrad Mägi oli maalikunstnik, kelleta oleks jäänud Eesti kunst ilma suurepärasest värvinägemusest ning tervest maailma nägemise ja tõlgendamise viisist. Nii kirjutab Enn Kunila oma eessõnas 2017. aastal ilmunud raamatule «Konrad Mägi». Mart Kivastiku näidendi abil saame heita pilgu mitme tolle-aegse eesti kunstniku otsingutesse. Näidendis ristub Konrad Mägi tee Aleksander Tassa, Nikolai Triigi ja mitmete teistega. Esile kerkib Mägi rahutu tung edasi liikuda, ikka Pariisi suunas. Nagu ta näidendis räägib: «Pole paremat tunnet kui ärasõidu tunne. Ükstapuha kust. Ükstapuha kelle juurest. Siis on tunne, et kõik on veel ees.» Mis teda ajendas? Kohe näidendi alguses ütleb Mägi: «Eestis on mul lihtsalt külm.»